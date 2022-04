Mertens che show con Kat al compleanno di Fabian: canti e balli – VIDEO

Il compleanno di Fabian Ruiz è stato festeggiato anche con i compagni di squadra, tra i presenti Mertens e Kat che hanno cantato e ballato. Ore di festa e di distrazione per i componenti del gruppo azzurro, che oggi si godono una giornata di meritato riposo dopo la vittoria con l’Atalanta. Una festa di compleanno vissuta alla grande da Fabian che tra gli invitati ha incluso anche Demme, Rrahmani, Juaj Nesus, Ospina e Petagna. Ma i principali protagonisti della festa sono stati Dries Mertens e la compagna Kat che hanno cantato al karaoke sulle note di “When I Was Your Man” di Bruno Mars, mentre Mertens si è scatenato a ballare con “Freed from Desire”.

Sempre simpaticissimo Mertens che prima di cantare ha annunciato: “Che figura di merda! Lo faccio solo perché hai 26 anni, quasi la metà della mia età“. Con Kat che ha aggiunto, rivolta a Fabian Ruiz: “Anche tu puoi essere nostro figlio“. Nel video della festa di compleanno di Fabian Ruiz c’è anche il discorso del giocatore spagnolo. Fabian ringrazia tutti ed ammette di sentire la mancanza dei familiari ed amici spagnoli, ma sente molto vicino l’affetto ed il sostegno degli amici napoletano che lo hanno sempre accolto.