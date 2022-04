Kvaratskhelia al Napoli: tutto fatto, bruciati due club di Serie A, si chiude

Khvicha Kvaratskhelia vicinissimo al Napoli, un affare praticamente chiuso da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il calciatore georgiano di 21 anni viene ritenuto oramai un nuovo calciatore del club azzurro, anche se manca l’ufficialità dell’operazione, che per ovvie ragioni non può essere annunciata in questo momento.

Ma tutto è stato sbloccato in un summit del 17 marzo, come fa sapere tuttomercatoweb. La trattativa viaggia spedita ed il Napoli ha bruciato Sassuolo e Roma che pure stavano seguendo Kvaratskhelia. L’esterno georgiano ha grandi qualità tecniche, tanto da far parlare di lui come un giocatore fortissimo per il presente ma con tantissime possibilità di crescita in futuro. Praticamente l’identikit perfetto per De Laurentiis.

Kvaratskhelia: il contratto con il Napoli

L’attaccante prenderà il posto di Insigne che a fine stagione lascia il Napoli. Anche perché il ruolo di Kvaratskhelia è proprio quello di esterno sinistro d’attacco. Tmw fa sapere che il giocatore firmerà un contratto di 5 anni con il Napoli e dice che le “prossime settimane saranno decisive” ma che la trattativa è in netta discesa. Calciomercato.it va oltre e sulla trattativa per Kvaratskhelia scrive: “Kvaratskhelia-Napoli closing praticamente fatto: il 2001 sarà un nuovo acquisto con ogni ragionevole certezza. Dal club filtra che che manca poco per ufficializzare l’operazione in entrata: sarà uno degli esterni offensivi a disposizione di Spalletti“.