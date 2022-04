Del Genio: “Kvaratskhelia impressionante, ecco le sue qualità migliori”

Khvicha Kvaratskhelia è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli, secondo Paolo Del Genio il giocatore “georgiano è fortissimo“. Un commento importante quello di Paolo Del Genio che difficilmente si sbilancia sulle qualità di un giocatore. Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Del Genio dice: “Sono andato a vedermi bene le prestazioni di Kvaratskhelia posso dire che è un giocatore veramente fortissimo. L’ho visto con la maglia della Georgia ed ha una progressione incredibile, un grande dribbling ed è molto veloce. Sono sicuro che diventerà un crack assoluto, sarebbe un grandissimo colpo per il Napoli“.

Kvaratskhelia al Napoli

Secondo Radio Gol, la società di De Laurentiis ha bloccato Kvaratskhelia e quindi ci sono ottime possibilità di vederlo in maglia azzurra a fine stagione. Attualmente il giocatore è alla Dinamo Batumi, dopo che il campionato russo è stato bloccato. Del Genio su Kvaratskhelia ha un’ottima opinione e “non mi interessa se non ha giocato ancora in Premier League o in altri campionati, se un calciatore è forte lo è sempre. Sicuramente ha le qualità per imporsi al Napoli e spero che la società chiuda presto l’accordo”. Il ruolo di Kvaratskhelia è quello di esterno d’attacco e può giocare “al posto di Insigne” mentre il suo nome ha “diverse pronunce”. Ma la pronuncia più utilizzata per Kvaratskhelia è Cuarascelia.