Radio Ufficiale – “Kvaratskhelia al Napoli c’è grande fiducia, tutte le novità”

Calciomercato Napoli con Khvicha Kvaratskhelia sempre più vicino alla società di Aurelio De Laurentiis. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il giocatore è molto vicino a vestre la maglia azzurra. Da giorni si parla di Khvicha Kvaratskhelia come sostituto di Lorenzo Insigne, che a fine stagione si trasferirà al Toronto. A giugno può arrivare il georgiano, anche se il Napoli farà più colpi soprattutto sulle fasce esterne, dato che anche Ounas può andare via e ci sono offerte pure per Lozano. Ecco perché non perde quota il nome di Sinisterra per il Napoli.

Calciomercato: Kvaratskhelia al posto di Insigne al Napoli

Una conferma importante sul passagio di Kvaratskhelia in azzurro viene data da Valter De Maggio che a Radio Gol fa sapere: “C’è una grande notizia da dare su un calciatore che il Napoli aveva messo già nel mirino per la prossima stagione. Khvicha Kvaratskhelia è stato opzionato ed ora se farà valere questa opzione, potrà prendere il giocatore georgiano per sostituire Lorenzo Insigne. Da quanto ne sappiamo in casa Napoli sono davvero molto fiduciosi ed ottimisti per queta operazione“. Kvaratskhelia è un esterno d’attacco molto abile nel dribbling, ma che dispone anche di un buon fisico. Giuntoli lo ha messo nel mirino già da tempo, quando ha sondato in maniera profonda il mercato dell’est Europa.

Sempre su Kvaratskhelia, De Maggio dice: “Penso che se il Napoli lo prende fa un colpo pazzesco. Ho visto diversi video di Kvaratskhelia. È veloce, salta l’uomo e fa gol. Può far impazzire i tifosi del Maradona“.