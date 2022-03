Santini: “Sinisterra al Napoli posto di Insigne, vi dò una notizia sicura”

Il Napoli cerca il sostituto di Lorenzo Insigne e secondo Fabio Santini sarà Luis Sinisterra, esterno mancino in forza al Feyenoord. Secondo il giornalista di 7 Gold la trattativa è già avviata da tempo e la società azzurra è in vantaggio su tutti gli altri club per accaparrarsi il giocatore colombiano. Gli azzurri stanno lavorando molto per rafforzare gli esterni d’attacco perché per la prossima stagione potrebbero esserci molte novità. Insigne è già andato via, ma pure Ounas non ha convinto, quindi almeno due sostituti bisogna trovarli. Ecco che Sinisterra diventa un obiettivo ma anche Kvaratskhelia è una pista di mercato concreta, che potenzialmente non si escludono.

Calciomercato: Sinisterra al Napoli

Non si fermano le voci di calciomercato intorno al Napoli, così come non si fermano quelle relative alla cessione della società da parte di Aurelio De Laurentiis. Nonostante tutto il club sta programmando il mercato di giugno, in cui ha piazzato già colpo Mathias Olivera.

Ecco le ultime novità di mercato di Fabio Santini di 7 Gold: “Vi posso dire che Luis Sinisterra al Napoli sarà il sostituto di Lorenzo Insigne. La società lavora da tempo sul calciatore ed è riuscito a superare la concorrenza dell’Arsenal, che al momento appare defilato.

Ora nessuno ne parla, è un po’ snobbato come lo fu il nigeriano, ma vi assicuro che parliamo di un calciatore fortissimo. Ha tutte le qualità per fare benissimo anche nel campionato italiano di Serie A“.

Le manovre di mercato del Napoli continueranno ad andare avanti, non solo dal punto di vista di compravendita di nuovi giocatori, ma anche di rinnovi di contratto. Gli agenti di Fabian Ruiz sono attesi da Giuntoli per il rinnovo, ma si dovrà capire anche il futuro di Meret. Mentre per Koulibaly c’è la ferrea volontà di farlo rinnovare, facendo anche uno strappo alla riduzione degli ingaggi voluta da De Laurentiis.