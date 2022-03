IL MATTINO – Fabian Ruiz incontro per il rinnovo: Giuntoli incontra gli agenti

Fabian Ruiz tentativi di rinnovo di contratto con il Napoli, gli agenti del giocatore sono pronti ad incontrare Cristiano Giuntoli. Sicuramente un passo avanti rispetto al totale immobilismo che si è registrato fino ad ora. Non è un mistero che Fabian Ruiz abbia tante richieste dalla Spagna, piace principalmente al Real Madrid di Carlo Ancelotti, proprio l’allenatore che lo portò a Napoli. Aurelio De Laurentiis non lo lascerà partire per una cifra inferiore ai 40/45 milioni di euro. Una richiesta molto alta ma che non dovrebbe impensierire un grande club come quello di Florentino Perez. Ma Fabian rappresenta un punto riferimento anche per il Napoli, per questo la possibilità che resti in rosa non è da escludere, anche perché a 25 anni c’è ancora margine di crescita e quindi la possibilità di venderlo ad un prezzo più alto.

Rinnovo Fabian Ruiz col Napoli: le novità di oggi

Si attendono sviluppi sul fronte rinnovi. La SSCN di Aurelio De Laurentiis vuole fare le cose con calma, anche perché sa che questo è un momento delicatissimo della stagione. Ma il discorso non è stato abbandonato. Secondo quanto riferisce Il Mattino per il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli c’è un appuntamento con gli agenti del giocatore, fissato tra una ventina di giorni. “Il club azzurro ha chiesto ai procuratori di pazientare ancora prima di sedersi per discutere dei rinnovi” scrive il quotidiano sportivo. Lo stesso appuntamento è stato fissato anche con gli agenti di Alex Meret, portiere il cui destino è in forte dubbio. Il giocatore non ha mai offerto garanzie, ma il suo talento è indiscutibile. Ora si è arrivati a dover prendere una decisione: la prossima stagione non ci dovranno essere alternanze in porta, o Meret gioca titolare oppure è pronto a lasciare il Napoli che può perdere anche David Ospina.