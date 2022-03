El Chiringuito: Il Real vuole Fabian, Jovic e Ceballos più soldi al Napoli: la strategia

l Real Madrid vuole Fabian Ruiz per la prossima estate, il club di Ancelotti secondo El Chiringuito mette sul piatto soldi più i cartellini di Jovic e Ceballos.

Fabian Ruiz finisce nel mirino del Real Madrid, il centrocampista andaluso ha un contratto in scadenza nel 2023 ed il rinnovo resta bloccato. Ci sono tante voci di calciomercato su Fabian già qualche settimana fa vi avevamo anticipato l’interesse concreto dei Gunners per Fabian Ruiz. L’Arsenal sembrava avanti nella trattativa, ma nelle ultime ore come riporta El Chiringuito Florentino Perez sarebbe disposto a offrire al Napoli uno tra Luka Jovic e Dani Ceballos come contropartita tecnica, più un conguaglio economico. Fabian Ruiz ha un contratto in scadenza nel 2023 ed il rinnovo resta bloccato.

Chiringuito TV

El Chiringuito de Jugones è creato, diretto e presentato da Josep Pedrerol, storico giornalista sportivo spagnolo già dietro a altri programmi come El Día Después, El Día Antes e Punto Pelota. Quando ha scelto il nome forse pensava davvero all’idea romantica di chiringuito, uno spazio dove essere liberi al riparo dalle preoccupazioni della vita, oppure, in maniera molto più subdola, stava pensando anche all’altro significato che la parola assume in Spagna, ovvero quello di una società che agisce in modo oscuro a livello economico.

Il programma è nato nel gennaio del 2014 e nel corso degli anni ha cambiato rubriche e collaboratori senza però mai abbandonare quella patina sensazionalista che lo rende al tempo stesso così attraente e così respingente. Oggi va in onda dalla domenica al giovedì, da mezzanotte alle due e quarantacinque del mattino su Mega, canale specificatamente pensato per un “pubblico maschile”.

Ed è stata grazie alla sua capacità di creare contenuti al limite dell’accettabile che la fama del programma di Pedrerol ha attraversato i Pirenei e le Alpi per arrivare fino a noi. Ai più attenti, infatti, non era sfuggito il suo ruolo di primo piano nella novella estiva che aveva portato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. In quella storia, El Chiringuito aveva fatto la parte del leone, invadendo i feed dei tifosi bianconeri con il suo carico di epica spicciola e la teatralità di un dramma greco.

Pur essendo definito generalmente un “programma sportivo”, alsi parla soprattutto di Real Madrid in toni da regime e di Barcellona in maniera sempre un po’ ironica. Parlandone con un autore di Ultimo Uomo che conosce meglio di me il calcio spagnolo mi ha detto chesarebbe per Florentino Perez all’incirca quello che Fox News era per Donald Trump. Una definizione che spiegherebbe bene perché il presidente del Real Madrid si rechi proprio nella trasmissione di Pedrerol per una comunicazione importante.