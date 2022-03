Italia, clamoroso ripescaggio al Mondiale? arriva il commento di Criscitiello

C’è chi crede che l’Italia possa essere ripescata per il mondiale in Qatar. Michele Criscitiello ai microfoni di sportitalia fa chiarezza.

L’Italia per la seconda volta consecutiva è fuori dai Mondiali. La formazione allenata da Roberto Mancini ha subito una cocente sconfitta al Barbera contro la Macedonia di Elmas. Nelle ultime ore però si sono diffuse alcune voci, secondo le quali l’Italia potrebbe essere ripescata in luogo dell’Iran.

Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda su SportItalia, ha commentato le voci su un eventuale clamoroso ripescaggio della Nazionale Italiana. Queste le sue parole:

“L’Iran rischierebbe di essere escluso dai Mondiali del 2022 in Qatar. Il motivo è quello di aver impedito alle donne di assistere alla sfida decisiva per la qualificazione alla Coppa del Mondo contro il Libano”.

“Erano stati messi a disposizione delle donne ben 2.000 biglietti per la partita, ma alla fine è stato bloccato l’accesso allo stadio. E c’è chi crede che l’Italia possa essere riammessa. Personalmente non credo a una tale eventualità. La Nazionale di Roberto Mancini deve comprendere gli errori commessi e cercare di porvi rimedio, stesso discorso per i vertici federali. Inutile al momento parlare di un poco probabile ripescaggio“, ha concluso Michele Criscitiello.