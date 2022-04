Avv. La Marca: “Caso plusvalenze, ecco cosa rischia realmente il Napoli”

Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo ha commentato il deferimento del Napoli per il caso plusvalenze. Il legale ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio ha spiegato cosa rischiano gli azzurri:

“Caso plusvalenze, i rischi del Napoli – “Ai sensi dell’art.31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva qualora venissero accertate delle irregolarità da parte del Napoli, il club potrebbe eventualmente andare incontro alla sola sanzione dell’ammenda. Personalmente non reputo al momento possibile individuare un meccanismo capace di determinare in maniera univoca ed insindacabile il valore di un cartellino di un calciatore, anzi lo stesso potrebbe rivelarsi una limitazione alla libertà contrattuale dei club e degli stessi tesserati. Ripeto bisogna depotenziare le plusvalenze e ricorrere ad altri parametri economici-finanziari se si vuole accertare l’operato e le condotte dei club.”

L’avvocato La Marca ha poi aggiunto: “Il flop del Napoli – “Purtroppo, il Napoli ha fallito l’ennesima occasione tra le mura amiche, la Fiorentina ha meritato la vittoria e soprattutto Italiano si è dimostrato un tecnico dal grande potenziale. Peccato perché gli azzurri hanno avuto un approccio giusto alla partita ma con il passare dei minuti i viola hanno preso le misure all’undici di Spalletti trovando la via del gol. Il Napoli ha perso l’incontro a centrocampo dove la Fiorentina, seppur priva di Torreira e Bonaventura, si è dimostrata superiore per dinamismo ed intensità di gioco. Inoltre soprattutto in casa si assiste ad un Osimhen spesso troppo isolato in attacco con una squadra non pienamente capace di accompagnarlo nelle sue sfuriate offensive, non è un caso che con l’ingresso di Mertens anche il gioco del nigeriano, sino a quel momento disinnescato alla grande da Igor, sia diventato più efficace. Ovviamente con questa sconfitta si riducono drasticamente le possibilità di vittoria dello scudetto, adesso gli azzurri saranno costretti a vincere tutte le sei restanti partite sperando nei passi falsi di Milan ed Inter.”