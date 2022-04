Ritiro calcio Napoli a Dimaro-Folgarida: Ecco le date ufficiali

Il calcio Napoli ufficializza le date del ritiro a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri rinnovano l’appuntamento con il Trentino. La SSc Napoli attraverso un comunicato, ha reso note le date del ritiro estivo a Dimaro Folgarida:

“Il Napoli comincerà la stagione agonistica 22/23 in Val di Sole nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Gli azzurri, che arriveranno nel pomeriggio dell’8 luglio, sosterranno il primo allenamento sabato mattina 9 e resteranno in ritiro fino al 19 luglio”. Un appuntamento, quello del ritiro, atteso da tanti tifosi del Napoli e che quest’anno potrebbe essere vissuto senza le restrizioni delle scorse stagioni causate dalla emergenza Covid.

Luciano Rizzi, presidente dell’Apt Val di Sole, ha spiegato: “Siamo felici di ospitare nuovamente a luglio la società del Presidente Aurelio De Laurentiis – . In questi mesi abbiamo lavorato per rendere ancora più piacevole la vacanza nella nostra destinazione turistica caratterizzata dalle Dolomiti, dai ghiacciai perenni, dalle acque termali e dai fiumi ideali per la pratica di attività sportiva. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata ricettività. Un’offerta unica che posso riunire in una frase: Immagina di dare spazio al tuo tempo. Vivi la natura: respira il profumo del bosco, ascolta la sinfonia dell’acqua e ammira i colori dell’estate. E ovviamente ospiti d’onore in questa vacanza all’insegna della natura sono SSC Napoli e i suoi tifosi, provenienti da tutto il mondo, che ormai da undici anni trovano in Val di Sole un momento di relax e divertimento ma che ci regalano anche momenti importanti di simpatia e divertimento. Due valori inscindibili e classici dell’iconografia partenopea. Un benvenuto al presidente De Laurentiis, a Mister Spalletti, a tutto lo staff e ai giocatori”.