Iannicelli: “Napoli, lo stadio deve cambiare nome. Eduardo diceva una cosa”

Peppe Iannicelli propone al Napoli di cambiare nome allo stadio. Il giornalista cita un detto di Eudardo De Filippo.Il giornalista ha proposto, nei giorni scorsi, di cambiare il nome dello stadio affinché San Paolo torni a proteggere il Napoli. Al Mardona, la squadra di Spalletti ha fatto registrare un un rendimento molto deludente. Peppe Iannicelli, su Facebook, ha lanciato l’idea di cambiare nome allo stadio Maradona. La proposta scatenato una valanga di reazioni da parte dei tifosi azzurri. Il giornalista di Canale 21, ha risposto così alle critiche “Si è aperta una bella discussione sulla mia proposta di adottare la denominazione Stadio San Paolo Diego Armando Maradona. Aggiungo al vivace dibattito due considerazioni”.

“La prima è la seguente: ‘Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male’ soleva dire il grande Eduardo De Filippo, riferendosi a quell’universo pittoresco che ruota intorno ai misteri dell’oltremondo, sviscerato anche da Peppino e Titina in ‘Non è vero ma ci credo’. Dal canto suo San Paolo scrivendo a Timoteo paragona la sua vita e quella del cristiano all’agone sportivo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione”. Ha concluso Peppe Iannicelli.