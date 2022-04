Recupero Bologna-Inter: si gioca, a Milano erano convinti di una cosa

Bologna-Inter, il Collegio di Garanzia del Coni ha emanato il verdetto. si gioca, il match del 6 gennaio verrà recuperato il 27 aprile. È arrivata la decisione dopo il ricorso presentato dall’Inter che ha fatto slittare il recupero del match. L’udienza di oggi pomeriggio ha infatti deciso di respingere il ricorso del club nerazzurro. I dirigenti interisti chiedevano lo 0-3 a tavolino. Quella partita non si era giocata per i tanti contagiati covid nel Bologna, ma nonostante tutto l’Inter aveva deciso di presentare ricorso.

Bologna-Inter: recupero Serie A

L’Inter aveva deciso di presentare ricorso basando sulla causa di forza maggiore, non invocata formalmente dal Bologna, ma come sostenuto dalla difesa rossoblù, il Giudice sportivo può intervenire anche d’ufficio. Il popolo nerazzurro era convinto di riuscire a spuntarla e già pregustavano lo 0-3 a tavolino in favore dell’Inter e tre punti in più in classifica, che avrebbero permesso ai nerazzurri di balzare in testa alla classifica di Serie A, superando il Milan al primo posto ed il Napoli che ha gli stessi punti dei nerazzurri. Molti tifosi speravano nella vittoria a tavolino ed in questi giorni si era diffuso un cauto ottimismo sull’esito positivo del ricorso. Invece L’Inter dovrà giocare contro il Bologna. Certo lo farà quando i felsinei potrebbero avere meno motivazioni rispetto a gennaio, ma dovranno comunque scendere in campo e portare a casa i tre punti, senza riceverli d’ufficio.