Ricorso Inter: vuole il 3-0 col Bologna. Campionato già falsato

l’Inter presenta il ricorso, i nerazzurri vogliono la vittoria a tavolino per 3-0 con il Bologna, la sfida non si era giocata il 6 gennaio causa Covid. Il ricorso dell’Inter è stato presentato al Collegio di Garanzia dello Sport, l’ultimo grado di giudizio utile per la giustizia sportiva. La società nerazzurra non vuol giocare la sfida che saltò il giorno dell’Epifania per i tanti casi Covid tra i giocatori d Bologna. Sia il Giudice Sportivo, sia la Corte d’Appello avevano infatti stabilito che la partita dovesse essere rigiocata. Se anche il Collegio di Garanzia dello Sport si allineasse alle decisioni precedenti la sfida si giocherebbe tra fine aprile e inizio maggio.

Quando si gioca il recupero Bologna-Inter

Con il ricorso presentato dall’Inter si dilatano i tempi per il recupero di Bologna-Inter, sfida che potrebbe essere messa in calendario tra il 27 aprile e il 4 maggio. In quel momento il Bologna potrebbe essere già ampiamente salvo. Ovviamente questo non significa che i felsinei non metteranno in campo di tutto per vincere la partita, ma è chiaro che a fine stagione, con il risultato acquisito non è come giocare contro una squadra che ha ancora bisogno di punti salvezza. Indirettamente questo aspetto può sfavorire il Napoli nella corsa scudetto.