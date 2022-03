Inter ancora un pareggio: il recupero col Bologna sempre più decisivo

L’Inter pareggia con la Fiorentina, al Franchi termina 1-1 con gol di Torreira e Dumfries, ora la squadra di Inzaghi ha 60 punti in classifica. I nerazzurri soffrono quasi per tutta la partita, ma alla fine riescono a raggiungere il pareggio che dà agli uomini di Simone Inzaghi un punto importante per la corsa scudetto. Senza Brozovic l’Inter si è ritrovato ancora senza anima e gioco a centrocampo, un problema atavico per la formazione nerazzurra che potrebbe risolvere grazie alla sosta.

Ora i nerazzurri sono terzi in classifica a tre punti dal Napoli che ha vinto con l’Udinese. La formazione di Spalletti ha 63 punti. Però l’Inter può contare ancora sul recupero con il Bologna per cercare di raggiungere il Napoli. A questo punto la sfida con i felsinei diventa sempre più importante per la corsa scudetto. Peccato che tra ricorsi e questioni burocratiche, la data per il recupero di Bologna-Inter slitta sempre, fino a far pensare che possa falsare il campionato. Serie A che deve fare i conti con una classe arbitrale davvero mediocre. Dopo il mancato rigore a Osimhen in Napoli-Milan, gli azzurri hanno subito un’altra grande ingiustizia: il giallo sventolato per fallo di mano del nigeriano. A termini di regolamento il fallo e l’ammonizione di Osimhen non sono regolare. Ma l’arbitro Fourneau ha tirato fuori un’altra magia dal cilindro, per penalizzare il Napoli nella corsa scudetto.