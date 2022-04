Auriemma: “Ho una notizia sul Napoli, me lo ha detto una fonte molto seria”

Raffaele Auriemma, parla del Napoli e di un episodio accaduto prima del match con la Fiorentina. Attraverso l’emittente Tele A, Auriemma dice: “Una persona molto seria, di cui non ha alcun motivo di dubitare, mi ha dato una notizia sul Napoli. Questa persona mi ha detto che il Napoli ha cambiato ingresso dello stadio, forse per motivi scaramantici“.

Auriemma ha continuato sull’argomento dicendo: “Il retroscena che mi è stato svelato fa riferimento alla partita con la Fiorentina di Italiano. Il Napoli ha deciso di entrare dove ci siamo noi in sala stampa, a piedi. Ora lo ripeto: la persona che me l’ha riferito era lì, non aveva alcun motivo per raccontarmi una bugia. Non capisco perché abbiano deciso di cambiare proprio ora“.