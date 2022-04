Gol di Insigne, il gesto che fa esplodere lo stadio Maradona

Lorenzo Insigne ha segnato su rigore il gol che ha sbloccato la partita Napoli-Roma, l’attaccante ha esultato sotto la curva. Un’esplosione di gioia quella di Insigne che ha segnato il rigore assegnato col Var da Di Bello per fallo di Ibanez su Lozano. Perfetta l’esecuzione di di Insigne che ha calciato forte e angolato.

Dopo il gol su rigore Insigne ha esultato baciando più volte lo stemma del Napoli. Un gesto che ha fatto impazzire lo stadio Maradona, che lo ha applaudito ed ha urlato a gran voce il suo nome. In questi giorni si è parlato di nuovo dell’addio di Insigne al Napoli, è venuto fuori che non è mai arrivata un’offerta per il rinnovo di contratto per il talento napoletano che andrà a giocare al Toronto.