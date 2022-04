Insigne scaricato dal Napoli: voleva l’azzurro, il retroscena prima di andare al Toronto

Lorenzo Insigne non ha mai voluto lasciare Napoli, il suo obiettivo era quello di diventare un bandiera del club partenopeo. L’attaccante del Napoli, nato nella città per cui tifa, a fine stagione si trasferirà a Toronto. Un addio molto contestato, dato che tutti chiedevano ad Insigne di restare, magari facendo un sacrificio economico. A Toronto guadagnerà 11 milioni di euro a stagione, ma la sua è anche una scelta di vita, forse inevitabile, dato che il Napoli pare non gli abbia mai offerto realmente il rinnovo.

Rinnovo Insigne: cosa ha fatto De Laurentiis

A svelare il retroscena di mercato c’è Il Mattino che scrive: “Mai sarebbe voluto andare via da qui, avrebbe fatto carte false pur di restare ancora il capitano del Napoli. Non può farci nulla. Fino all’ultimo istante, nonostante la

trattativa col Toronto sia iniziata a ottobre con l’incontro al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, Insigne ha sperato in una intesa last-second con De Laurentiis. Ma nessuna proposta è arrivata. Neppure al ribasso. Zero. Ora prima di andare vuole conquistare lo scudetto”. A questo punto si deve pensare che l’addio ad Insigne sia una scelta tecnica e non solo di cifre. L’attaccante guadagna circa 5 milioni di euro a stagione e sarebbe rimasto a Napoli anche a quelle cifre.

La società di De Laurentiis non ha voluto fare uno sforzo economico, che invece sembra disposta a fare per il rinnovo di Kalidou Koulibaly. Il giocatore senegalese è il più pagato del Napoli e raggiunge i 6 milioni di euro a stagione.