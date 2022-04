Il Bologna ferma la Juventus, arriva una buona notizia per il Napoli

La Juventus pareggia in casa con il Bologna e mette a rischio il quarto posto, la squadra di Mihajlovic sfiora la vittoria allo Stadium. Una partita davvero stoica quella dei felsinei che restano addirittura in 9 dopo una contestata punizione dal limite, per la quale i bianconeri volevano un rigore, ma che ha provocato l’espulsione di Soumaoro e Medel. La Juventus agguanta il pareggio al 95′ con Vlahovic ma la constatazione ad Allegri è vibrante da parte dei tifosi.

Ma dallo Stadium arriva una buona notizia anche per il Napoli e per la corsa scudetto: il Bologna se la gioca con tutti. Nonostante la squadra di Mihajlovic sia praticamente salva non si tira mai indietro. Dopo aver fermato il Milan ha bloccato anche la Juventus. Un segnale importante, anche perché il Bologna sarà arbitro di un’altra partita scudetto ovvero il recupero con l’Inter di fine aprile. Certo a quel punto i giochi potrebbero essere davvero fatti, ma il Bologna ha dimostrato di non fare sconti a nessuno.