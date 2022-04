Allegri, mister Champions distrutto sui social. Era vicinissimo al Napoli

Massimiliano Allegri finisce di nuovo nel mirino delle critiche dei tifosi, il pareggio della Juve col Bologna fa traballare il quarto posto. In questo momento i bianconeri hanno 63 punti mentre la Roma 57 e la Fiorentina 56, ma i viole hanno una gara da recuperare, i giallorossi giocano col Napoli. La Juventus non può stare tranquilla e lo dice anche Allegri a fine match, anche se vede il “bicchiere mezzo pieno” perché “ad inizio stagione queste partite le avremmo perse“.

Ma in rete scoppia la rabbia dei tifosi bianconeri che da tempo contestano Allegri. Al ritorno alla Juventus fu accolto come un Re Mida, ma ora l’idillio sembra essere terminato. In tanti contestano la bellezza del gioco della Juventus che praticamente non esiste. C’è chi dice che con 9 milioni di euro a stagione ci si attenderebbe qualche soluzione tattica migliore da Allegri. Oltre agli strappi, alle giocate dei singoli, la difesa a catenaccio e qualche palla sporca i tifosi juventini vorrebbero vedere di più. Eppure Allegri prima dell’avvio di questa stagione aveva acceso anche l’entusiasmo del Napoli. De Laurentiis lo voleva portare in azzurro e ci ha provato concretamente. Ma i 9 milioni di euro chiesti dal tecnico toscano erano veramente tanti e poi il richiama della Juve è stato troppo forte. Alla fine Allegri non è arrivato a Napoli, c’è chi aggiunge: per fortuna.