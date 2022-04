Osservatori del Napoli in Turchia: due talenti del Fenerbahce nel mirino

Osservatori del Napoli segnalati segnalati in Turchia. Gli uomini di Giuntoli hanno seguito da vicino due talenti del Fenerbahce. Dopo

Eljif Elmas, che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli portò in Italia per 16 milioni di euro più bonus, il Napoli guarda ancora in Turchia, nei radar sono finiti: Attila Szalai e Kim Min-jae due talenti del Fenerbahce. Secondo quanto riporta il quotidiano turco Sabah, il Napoli é molto interessato ai due calciatori al punto di inviare due osservatori in Turchia.

Il Napoli sul mercato non vuole fermarsi ai colpi, già definiti, Kvaratskhelia e Olivera. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in contatto da diverse settimane con il Verona per provare a chiudere una doppia operazione. Il club azzurro vuole il difensore Casale e il centrocampista offensivo Barak. Per il primo la valutazione si aggira sugli 8 milioni di euro mentre per il nazionale ceco il presidente Setti chiede 18/20 milioni. Il Napoli potrebbe quindi cautelarsi con Attila Szalai e Kim Min-jae del Fenerbahce.