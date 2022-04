Ceccarini: “Calciomercato, il Napoli ha pronti altri due acquisti dopo Kvaratskhelia e Olivera”

Calciomercato Napoli, con Cristiano Giuntoli che viene definito scatenato da Niccolò Ceccarini. Secondo l’esperto di tuttomercatoweb, il club di Aurelio De Laurentiis è ancora molto attivo sul mercato, nonostante ufficialmente le trattative vengano aperte solo a giungo prossimo. Giuntoli ha già acquistato Kvartskhelia e Mathias Olivera, ma il Napoli non si vuole fermare e punta altri due giocatori per rinforzare la rosa di Spalletti per la stagione 2022/23.

Ecco quanto riferisce Ceccarini sui movimenti di mercato del Napoli: “Anche il Napoli è scatenato. Giuntoli ha di fatto già preso Kvaratskhelia e Olivera. Due operazioni, soprattutto l’ultima, già impostate nella scorsa sessione di gennaio. Il direttore sportivo azzurro però non ha intenzione di fermarsi qua. È consapevole che la squadra ha bisogno di altri inserimenti. Il Napoli infatti è in grande pressing su Barak e Casale. La trattativa con il Verona non è semplice ma il doppio colpo è possibile“.

Ma Cristiano Giuntoli è a lavoro anche per Junior Traoré del Sassuolo. Il giovane esterno ivoriano piace moltissimo al club di Aurelio De Laurentiis, rappresenta il profilo giusto per età, ingaggio e tasso tecnico. Inoltre il Napoli in attacco prevede numerosi addii: quello di Insigne già scritto, Ounas che non convince e Lozano che ha richieste dalla Spagna.