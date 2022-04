Napoli: opziona Traoré, le parole di Giuntoli fanno sperare. C’è un solo modo vederlo in azzurro

Calciomercato Napoli con Junior Traoré che diventa obiettivo primario per Cristiano Giuntoli, pronto a fare un’offerta al Sassuolo. Corriere dello Sport nell’edizione odierna titola: Giuntoli opzione Traoré, sottolineando che le parole del direttore sportivo a Radio Kiss Kiss Napoli, sono un’apertura importante per l’operazione. Giuntoli a Radio Gol ha praticamente ufficializzato Kvicha Kvartskhelia, così come Mathias Olivera del Getafe.

Ma ha fatto un’apertura importante anche per Junior Traoré del Sassuolo: “È un calciatore molto bravo, sta facendo un gran finale di stagione“. Queste parole si uniscono a quelle di Giovanni Carnevali che ha rivelato l’interesse del Napoli per il giocatore ivoriano.

Napoli, quanto costa Hamed Junior Traoré

Si parte da una base di trenta milioni di euro, questo il prezzo fissato dal Sassuolo per Traoré e per gli altri gioielli. Scamacca, Frattesi, Raspadori e Berardi sono sul mercato, sperando che si scateni un’asta. Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli solo in un caso può acquistare Junior Traoré da Sassuolo, vendendo uno dei pezzi pregiati della sua rosa. Perché con le condizioni attuali il club di De Laurentiis non si potrebbe permettere questa operazione, in quanto il Napoli non rispetta il nuovo Fpf della Uefa. Ma la possibilità che qualche giocatore importante vada via è probabile. Uno dei più richiesti e forse il più sacrificabile è Fabian Ruiz: valutato appunto tra i trenta ed i quaranta milioni di euro.

Il Napoli cerca già rinforzi in mezzo al campo: come riportato dalla nostra redazione Ilic del Verona è il vero obiettivo di Giuntoli. Ma si sondano anche altri giocatori in mediana, segnale che qualcosa in mezzo al campo cambierà per la prossima stagione. Sicuro il riscatto di Anguissa, proprio come ha confermato Giuntoli durante l’intervista.