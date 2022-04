Napoli, Giuntoli: “Vogliamo Kvaratskhelia. Anguissa sarà riscattato. Traorè, Olivera e Lobotka, vi dico tutto”

Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, non si nasconde e parla apertamente delle operazioni di calciomercato che il club partenopeo sta conducendo per rinforzare la rosa di Spalletti. Giuntoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche di Kvaratskhelia, Traorè e Olivera. Ecco le sue parole:

GIUNTOLI SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI

“Abbiamo un allenatore bravissimo, uno staff e dei calciatori di grandissimo livello. Scudetto? Nella volata ci siamo anche noi, perché non crederci. Siamo tutti lì. Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta anche perché al Maradona c’erano tanti tifosi. Il dispiacere è stato doppio perché abbiamo deluso chi ci segue. Ma non abbiamo fatto male, siamo partiti molto bene, peccato per il risultato finale. La squadra, quando è caduta, ha saputo reagire subito. Siamo molto fiduciosi. Siamo un animale ferito, non morto.

Allenamenti al Maradona: “Perché no?”.

LA PRESSIONE DEL MARADONA

“Il pubblico non c’entra nulla. La gente è straordinaria, ci ha applaudito anche dopo la sconfitta. Dobbiamo solo avere la consapevolezza dei nostri mezzi, di potercela fare. Dobbiamo vivere con un filo più di leggerezza. Dobbiamo anche paradossalmente prenderci un po’ in giro, avere la forza di avere la mente libera da determinati pensieri, pensare solo al campo”.

ZANOLI E GAETANO

“Il lavoro fatto negli anni ha portato dei risultati. Oltre ad Alessandro, segnalo anche altri tre giovani importanti come Zerbin, Gaetano e Folorunsho”.

“Gaetano, ha una grandissima personalità, ottime qualità tecniche, vedremo se sarà protagonista anche del Napoli in futuro”.

“I rinnovi? stiamo pensando solo al campo. Alla fine, nel rispetto dei bilanci, parleremo con i ragazzi e prenderemo delle decisioni. Il Napoli del futuro sarà altrettanto grande”.

KVARATSKHELIA E OLIVERA

“Kvaratskhelia è un ragazzo che seguiamo da tempo e faremo di tutto per portarlo al Napoli. Kvaratskhelia ha i parametri giusti per giocare nel Napoli: sia economici che qualitativi”.

Su Olivera: “Ha caratteristiche differenti da quelle di Mario Rui, ha gamba, è un sinistro naturale. Olivera è nella nostra lista”.

ALTRE OPERAZIONI

Su Anguissa: “Frank ha fatto una grande stagione. Vogliamo riscattarlo: questa è la nostra intenzione“.

Su Belotti: “Avendo Osimhen, Petagna e Mertens in organico, non pensiamo ad altri attaccanti. Poi le cose possono sempre cambiare. Belotti è una opportunità per tutti perché si svincola a parametro zero. Ma ripeto: almeno per ora non ci pensiamo. Occhio poi quando si parla di parametro zero: i costi, tra commissione e ingaggio, sono comunque rilevanti”.

Su Traorè: “Giocatore molto bravo, sta facendo molto bene. Piace a noi come a tutte le squadre di un certo livello. Poi avremo modo e tempo di parlare di determinate situazioni. Bisogna avere sempre un occhio al bilancio, ma son convinto che il Napoli sarà sempre forte”.

Su Lobotka: “Tutti sbagliano, ma su Stanislav abbiamo visto giusto. Eravamo certi delle qualità del ragazzo. Ha avuto tanti problemi fisici, non giocando aveva messo su diversi chili. Poi Spalletti è stato bravissimo a lavorare bene su di lui”.