Due colpi dopo Kvaratskhelia: il Napoli non si ferma

Il calciomercato del Napoli è in fermento con i colpi Kvaratskhelia e Olivera già piazzati. Ma Cristiano Giuntoli non ha alcuna intenzione di fermarsi, sa che a fine stagione ci saranno molti addii, tra scadenze di contratto e cessioni, quindi bisogna farsi trovare preparati, anche perché arrivare all’ultimo minuto su un giocatore, significa pagarlo di più. Ed allora il Napoli si muove per tempo anche per Junior Traorè del Sassuolo e Cambiaso del Genoa. Due giovani talenti, due calciatori ottimi per il presente, ancora migliori per il futuro. È questo il nuovo corso di De Laurentiis, che sembra tornato alle origini, quando andava a prendere talenti giovani, ma che potessero avere un impatto immediato. Certo Lavezzi e Hamsik li ricordano tutti, sono stati gli emblemi di questo modo di pensare. Sconosciuti a tutti, o quasi, ma dal grande impatto sul Napoli.

Calciomercato Napoli: Traorè e Cambiaso, le notizie di oggi

Corriere dello Sport nel focus dedicato al mercato del Napoli scrive che dopo il colpo Kvaratskhelia, con visite mediche già eseguite, il club azzurro proseguirà a cercare altri talenti. Ma il Napoli punta dritto Junior Traorè, 22 anni attaccante del Sassuolo. La trattativa è stata svelata direttamente dall’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali. Il giocatore che ha segnato 6 gol nelle ultime 8 partite piace tantissimo e Traorè è un nome che piace moltissimo al club di De Laurentiis. Inoltre ha la cittadinanza italiano e questo è un fattore da non sottovalutare. Il Napoli farà un tentativo concreto, con il Sassuolo che chiede almeno 30 milioni di euro.

Nel capitolo acquisti per il Napoli c’è anche Cambiaso del Genoa, anche lui 22 anni. Per il club azzurro è “molto più di una tentazione” e la trattativa viene definita “delicata”. Anche perché in quel ruolo il Napoli è coperto con Mathias Olivera e Mario Rui. Ma se il portoghese dovesse lasciare, allora si farà un tentativo concreto.