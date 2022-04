Modric assist fenomenale, il video da impazzire

Il Real Madrid accede alle semifinali di Champions League, battuto il Chelsea anche grazie ad un assist splendido di Modric. Il doppio confronto tra Chelsea e Real Madrid termina 4-5 per gli spagnoli.

La partita di ritorno al Bernabeu sembrava una formalità per gli uomini di Ancelotti, ma il Chelsea era riuscito ad andare addirittura sul 3-0 grazie ai gol di Mount, Rudiger e Werner. Ma a dieci minuti dalla fine del match Modric del Real Madrid si inventa un assist per Rodrygo spettacolare. Il croato mette un pallone di esterno destro con i giri contati solo da spingere in rete. Una giocata spaziale quella di Modric da vedere decine di volte. Il gol del definitivo 3-2 lo mette a segno il solito Benzema che arriva a 38 gol in stagione, 12 in Champions League. In semifinale ci va anche il Villareal di Albiol, gli spagnoli eliminano il Bayern Monaco.