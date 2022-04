Vamos Albiol, il suo Villareal va in semifinale di Champions League

Il Villareal di Raul Albiol raggiunge i quarti di finale di Champions League, dopo il pareggio della gara di ritorno 1-1 col Bayern Monaco. All’andata gli spagnoli avevano vinto 1-0.

Al ritorno Lewandowski aveva rimesso lo scontro in parità con l’ennesimo gol della sua stagione. Ma il gol di Chukwueze ha riportato di nuovo il Villareal in vantaggio nel doppio confronto andata-ritorno. Il risultato di parità dà ragione alla squadra spagnola di Albiol che raggiunge le semifinali di Champions League. Sicuramente un grande soddisfazione per Albiol che a 36 anni continua a fare la differenza e spadroneggia in difesa, guidando il Villareal con esperienza.