De Laurentiis vuole tenersi Napoli e Bari. Legali convinti di spuntarla: Il retroscena

De Laurentiis vuole tenersi Napoli e Bari, le due società di cui la Filmauro – la sua casa cinematografica – è proprietaria dal 2018. La decisione della Federcalcio di annullare le multipriprietà, a prescindere dalle categorie, a partire dalla stagione 2024-2025 non preoccupa il presidente del Napoli, che ha lasciato la poltrona del club barese, appena salito in serie B, al figlio Luigi. Entro il 30 giugno 2024 uno dei club gestiti dalla famiglia De Laurentiis, in virtù della loro appartenenza al calcio professionistico, dovrà essere ceduto. Una norma approvata a settembre 2021, per evitare altre vicende stile Lotito-Salernitana, con la cessione sul gong a Danilo Iervolino, dopo mesi di gestione da parte di un trust.

DE LAURENTIIS PROVA A TENERSI NAPOLI E BARI

Secondo quanto riporta l’edizione on line del quotidiano il Mattino, Il 27 aprile il Tribunale federale discuterà il ricorso preparato dall’avvocato Mattia Grassani e firmato da Aurelio e Luigi De Laurentiis in proprio, Napoli, Bari e FilmAuro.

Secondo il quotidiano: “Il percorso giuridico potrebbe essere lungo e non esaurirsi nell’ambito sportivo: dopo i tre gradi di giudizio interni al sistema, ci sono il Tar, il Consiglio di Stato e in ultima istanza persino la Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo. Insomma, il tema è quello di poter gestire una trattativa per la cessione di un club, operazione impegnativa come si è visto con Lotito e la Salernitana, senza il cappio del dover vendere per forza. Per questo, l’eventuale piano B potrebbe essere quello di avere più tempo, magari fino al 2026. Di fatto, però, in questo caso non è tanto o non è solo un problema di norma. E la Federcalcio? Gravina, che ha dalla sua una grande maggioranza in Consiglio federale, è convinto che la norma sia un punto di equilibrio per ripristinare una situazione di normalità. De Laurentiis e i suoi legali sono convinti di spuntarla“.

Proprio il 2026 era la data indicata da Luca Cerchione per la cessione del Napoli a Bezos.