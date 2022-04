Carnevali: “Traorè piace al Napoli, Berardi perfetto per un top club. Il futuro di Scamacca”

Il Sassuolo mette in mostra i suoi calciatori per il calciomercato estivo: Berardi, Traorè e Scamacca sono i giocatori più richiesti dai grandi club. Anche il Napoli si sta informando per Traorè, giocatore di 22 anni della Costa d’Avorio che può giocare come esterno mancino d’attacco ma anche come trequartista. Un dettaglio non da poco quest’ultimo, perché c’è chi giura che se al Napoli arrivasse una buona offerta per Zielinski la prenderebbe in seria considerazione. Il Napoli sta facendo grandi movimenti di mercato, ha acquistato Kvaratskhelia come sostituto di Insigne e Olivera come terzino sinistro. Ma la linea giovane piace ad Aurelio De Laurentiis, anche per questo Junior Traoré è un profilo da tenere sott’occhio.

Calciomercato: Napoli su Junior Traorè

Giovanni Carnevali è un abile stratega e mette in mostra i suoi talenti migliori, sperando di far alzare il prezzo. Ma la conferma è di quelle importanti, perché arriva da una fonte ufficiale. “Traorè piace al Napoli” dice a Gazzetta, l’amministratore delegato del Sassuolo, che aggiunge: “Con Dionisi è sbocciato. Piace anche in Premier League, ha grandi qualità“.

Ma Carnevali parla anche di Berardi, altro giocatore accostato al Napoli: “È il nostro campione. Squinzi voleva che fosse la bandiera del Sassuolo ed è proprio così. Io ho il difetto di innamorarmi dei giocatori e non darei via Mimmo e pure tutti gli altri. L’anno scorso per la prima volta lui aveva pensato di partire, ma l’offerta della Fiorentina non si poteva nemmeno prendere in considerazione. Berardi sarebbe perfetto per il Milan: se io fossi a.d. di un top club italiano, è lui il primo giocatore che prenderei“.

Così come Scamacca ritenuto sostituto di Osimhen, nel caso dalla Premier arrivasse una super offerta a De Laurentiis. Carnevali su Scamacca dice: “L’Inter ha manifestato il suo interesse, ma attenzione all’estero: Gianluca ha davvero tante offerte, pure dalla Premier. Però deve ancora crescere e forse avrebbe bisogno di stare un altro anno qui da noi“.