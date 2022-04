Osimhen: “Gioco con la Fiorentina”, il piano di recupero del Napoli

L’infortunio di Victor Osimhen tiene in ansia il Napoli, il giocatore ha avuto un risentimento muscolare. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni. Un’ottima notizia per il giocatore che era stato fermo già durante Atalanta-Napoli, a causa della squalifica. Non ci sono lesioni per Osimhen, ma questo non significa che stia bene. Ecco perché il piano di avvicinamento alla sfida con la Fiorentina è da seguire con estrema attenzione. Senza strappi e con cautela. Osimhen spinge per giocare Napoli-Fiorentina, ed ha dato subito la sua rassicurazione: “Ci sarò“, detto sui social ancora prima degli esami strumentali.

Napoli-Fiorentina: Osimhen titolare

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport, sul piano di recupero previsto dai medici del Napoli per Osimhen: