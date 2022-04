Napoli: numeri da record in trasferta, lo scudetto passa al Maradona. IL CALENDARIO

Il Napoli è una delle candidate allo scudetto in Serie A, si gioca il titolo con Milan e Inter. Gli azzurri attualmente hanno 66 punti in classifica, rispetto ai 67 del Milan ed i 63 dell’Inter che però deve recuperare la partita col Bologna.

Senza contare i recuperi in Serie A ci sono ancora sette partite da giocare. Di queste sette il Napoli ne gioca quattro allo stadio Maradona, quindi è lì che si giocherà gran parte dello scudetto. Ma in questa stagione lo stadio di Fuorigrotta non è stato sempre un amico per gli azzurri. Le quattro sconfitte con Atalanta e Milan, ma soprattutto con Spezia ed Empoli fanno malissimo.

Napoli: statistiche vittoria in casa ed in trasferta

Corriere dello Sport mette in evidenza i numeri del Napoli sia quando gioca al Maradona, sia quando va fuori casa.

La squadra di Spalletti allo stadio Maradona ha conquistato ‘solo’ 29 punti: frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Contando solo le partite giocate in casa, il Napoli sarebbe settimo in classifica dietro anche a Fiorentina, Lazio, Roma, Inter, Milan, e Juventus.

È in trasferta che il Napoli ha raccolto più punti: 37 totali fino alla 31sima giornata di campionato, gli ultimi tre con la bellissima vittoria sull’Atalanta. Gli azzurri hanno conquistato 11 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta e vincono da tre giornate di fila in trasferta contro Lazio, Verona e Atalanta.

Ma come si diceva il Napoli deve fare meglio in casa, anche perché ci sono quattro partite al Maradona da qui alla fine. Ecco il calendario completo del Napoli: