Bartoletti: “Maradona ospite a Pressing, volle solo le audiocassette di Cristina D’Avena. Sapete quanto ci costò?”

Diego Armando Maradona è stato un grande uomo, oltre che il giocatore più forte di tutto il mondo. Gli errori che ha commesso li ha pagati sulla sua pelle e non su quella di altri. Ma in termini di generosità e disponibilità non era secondo a nessuno. Non è un caso che ad Acerra ci sia una statua di Maradona, per ricordare quando aveva giocato nel fango per aiutare un bambino. Non è un caso se i suoi compagni di squadra lo definiscono un uomo ancora superiore al calciatore.

Ma se ci fosse bisogno di inquadrare ancora meglio il personaggio Maradona, allora si possono ascoltare le parole di Marino Bartoletti. Il giornalista ha presentato il suo secondo libro ‘Il ritorno degli Dei (Gallucci). Durante la presentazione Bartoletti, che aveva una grande amicizia con Maradona, svela che ai tempi di Pressing, antagonista della Domenica Sportiva, fecero un’offerta a Maradona per averlo in trasmissione. “All’epoca davamo 5 milioni di lire in sterline d’oro per ogni comparsata – dice Bartoletti -, ma se Ruud Gullit pretese per mano della moglie l’intero cachet ad un cambio il più favorevole possibile, Diego mi disse che se gli avessi detto un’altra volta di prendere quei soldi mi avrebbe tolto l’amicizia. Anzi no, mi chiese una cosa: tutte le audiocassette di Cristina D’Avena che editavamo noi di Mediaset tramite la Jolly: quindi Maradona in trasmissione ci costò 2700 lire”.