Napoli, Carmando: “Maradona da sotto terra dice Forza Napoli sempre”. Poi scoppia in lacrime

Salvatore Carmando ha ricordato Maradona, lo storico massaggiatore in lacrime ha svelato un retroscena privato sulla morte del Pibe de oro.

Di Maradona a Napoli si ricordano le gesta, le vittorie e soprattutto i baci a Carmando, vero ed unico amico del Pibe napoletano.

Il legame con il «pibe de oro» fu speciale: nei sette anni trascorsi all’ombra del Vesuvio Diego ha sempre iniziato e propiziato ogni incontro baciando Carmando sulla fronte.

La stima che il campione argentino nutriva per lo storico massaggiatore del Napoli e della nazionale lo spinse addirittura a volerlo con se nell’Argentina per i Mondiali del Messico (1986) e statunitensi (1994).

Salvatore Carmando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha ricordato Maradona lasciandosi andare ad un momento di vera commozione:

“Scusatemi se non ho risposto a nessuno quando è andato via Diego, non ho voluto parlare. Spero non ce l’abbiano con me, ma personalmente voglio ricordare il mito nel silenzio. Non ce la facevo e non ce la faccio a parlare di lui, perché non merita di essere lì a quell’età”.

Carmando, in lacrime, ha ricordato un retroscena: “Diego mi ha chiamato il 29 dandomi gli auguri, il 30 era il suo compleanno. Dopo la sua dipartita io sono caduto nello sconforto, non ce la faccio ancora. Lui è un uomo che ha fatto molto del bene, non ha mai pensato ai soldi, nonostante avesse voluto darmi sempre tanto. Diego Armando Maradona è stato grande e non merita di essere lì, da sotto terra lui difende la nostra città e dice: “Forza Napoli sempre”. Carmando ha chiuso la telefonata in lacrime, facendo commuovere tutti gli ospiti collegati.