Corriere dello Sport annuncia: il Napoli ha acquistato Olivera, le cifre

Mathias Olivera si può definire un calciatore del Napoli, il giocatore è pronto a vestire la maglia azzurra a fine stagione. Oramai arrivano sempre più conferme sul passaggio del giocatore uruguaiano al Napoli, con Cristiano Giuntoli che voleva chiudere l’affare già a gennaio. Il presidente del Getafe ha fermato tutto, ma questo non ha scoraggiato il direttore sportivo azzurro che ha continuato a portare la trattiva avanti. La Juventus si è inserita per Olivera, ma il club partenopeo era forte di un accordo molto solido ed è riuscito a chiudere l’affare.

Olivera al Napoli: il costo del cartellino

Conferme su Olivera arrivano anche da Alfredo Pedullà, che annuncia anche un accordo tra il Napoli, Kvaratskhelia e Dinamo Batumi, con un altro affare praticamente chiuso. Accordo fatto anche per Olivera, ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “E quindi, si potrebbe parlare di opzione morale, che fa sempre la sua figura: ma tra il Napoli e Mathias Olivera la distanza quella che separa la penna dalla modulistica, utilizzabile più in là. Poi tutto quello che bisognava dirsi, è stato sussurrato (pare) con reciproca soddisfazione: al Getafe andranno undici milioni di euro, a cui verranno affiancato gli immancabili bonus. È una trattativa senza tempo, cominciata in epoca non sospetta e però prossima alla conclusione: non ci fosse quel principio di prudenza a cui conviene far riferimento, si passerebbe direttamente al brindisi“.