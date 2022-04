Pedullà: “Kvaratskhelia ha scelto Napoli, le cifre dell’affare. Anche Olivera in azzurro”

Khvicha Kvaratskhelia è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, il giocatore ha accettato il trasferimento in Italia. Attualmente l’esterno georgiano è in forza alla Dinamo Batumi, mentre qualche mese fa bisognava trattare con il Rubin Kazan, formazione russa bloccata a causa della guerra in Ucraina. Secondo Alfredo Pedullà per Kvaratskhelia oramai manca poco, tanto che il giocatore ha anche accettato il trasferimento in maglia azzurra. Bisogna chiudere la trattativa con il club georgiano, ma non sembrano esserci grandi problemi, anche perché la Dinamo Batumi è solo un passaggio per l’esterno che piace a mezza Europa.

Kvaratskhelia-Napoli: quanto costa il cartellino

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà c’è stato un “un altro incontro, blindato. Una pista che aveva preso quota domenica 20 marzo, quando vi avevamo anticipato la forte irruzione del Napoli. I dialoghi e i colloqui sono andati avanti, dopo un incontro in Italia è stata raggiunta l’intesa sull’ingaggio“. Ma Pedullà svela anche il prezzo di Kvaratskhelia al Napoli: “Con i georgiani è stato perfezionato anche l’accordo per il trasferimento, la valutazione del cartellino è di 10 milioni di euro“ ovvero cinque in meno rispetto a quelli che chiedeva il Rubina Kazan, solo qualche mese fa. A questo punto il Napoli può dire che ha Kvaratskhelia in pugno, il georgiano gioca nel ruolo di esterno sinistro d’attacco ed ha grandi qualità tecniche.

Olivera: affare chiuso

L’esperto di mercato fa il punto anche su Mathias Olivera del Getafe: “Per l’esterno pronto un quinquennale da poco più di un milione a stagione più bonus. Il Napoli ha in pugno anche Olivera, operazione da 11-12 milioni più bonus al Getafe, intesa con l’esterno uruguaiano (che ha passaporto comunitario) ) da 1,3-1,5 a stagione più bonus. Olivera era un’operazione programmata, come più volte raccontato, per l’estate e non per gennaio. Ma il Napoli è andato fino in fondo, raggiungendo gli accordi con chi assiste Olivera e impostando un’intesa di massima con il Getafe. Ora i riflettori sono puntati sulla trasferta di Bergamo, partita fondamentale per i sogni scudetto del Napoli“.