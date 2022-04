Infortunio Osimhen esami ok. Il comunicato del Napoli: Spalletti recupera anche Meret

Osimhen si è sottoposto agli esami strumentali per il fastidio muscolare che lo aveva colpito durante l’allenamento.

L’infortunio di Victor Osimhen è stato valutato in giornata con esami strumentali, il giocatore si è fermato in allenamento a Castel Volturno. “Sento un po’ di dolore” questo il messaggio diretto allo staff medico del Napoli da parte di Osimhen che ha fatto scattare subito l’allarme. Risentimento muscolare per il giocatore nigeriano, questa la prima diagnosi, gli esami hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Osimhen con molta probabilità sarà in campo con la Fiorentina.

Indispensabile la presenza di Osimhen per un Napoli (quello di Luciano Spalletti) lanciatissimo nella volata scudettocon Milan e Inter. Osimhen è infatti il giocatore che può spostare gli equilibri e accrescere ulteriormente il sogno scudetto del Napoli e per uno con la sua struttura fisica e con il suo modo di giocare, fatto di scatti e strappi continui, ogni fastidio è comunque da tenere in considerazione. Il giocatore, che in allenamento è riuscito davvero a fare poco, aveva comunque lasciato Castel Volturno guidando la sua automobile.

INFORTUNIO OSIMHEN IL REPORT DEL NAPOLI

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center di castel Volturno. I calciatori azzurri, sotto lo sguardo vigile di mister Luciano Spalletti e di tutto il suo staff tecnico ed atletico, preparano il prossimo, delicato match del campionato italiano di Serie A contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile allo ore 15. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione, e torello ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto.

INFERMERIA – Buone notizie su Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, come si apprende dal comunicato della SSC Napoli, ha svolto personalizzato in palestra e in campo.

Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto personalizzato in campo. Malcuit ha svolto personalizzato in palestra per un sovraccarico alla gamba destra”.

MERET TORNA IN GRUPPO

Oltre alle notizie riguardanti Osimhen, arrivano novità anche per Meret, il portiere ha svolto l’intera seduta in gruppo.