Infortunio Osimhen, Fiorentina in forte rischio: oggi nuovi esami

L’infortunio di Victor Osimhen tiene in ansia il Napoli, il giocatore ha avuto un risentimento muscolare e potrebbe saltare la sfida con la Fiorentina. Sembra oramai una sorta di maledizione, ogni volta che il nigeriano sta segnando con regolarità arriva qualche problema fisico, il Covid o una squalifica a bloccarlo per qualche partita. Osimhen ha saltato proprio per squalifica la sfida tra Napoli e Atalanta, ora teme di non poter giocare il match con la Fiorentina.

Ieri il giocatore si è fermato durante l’allenamento al Konami Center di Castel Volturno. C’era molta preoccupazione, ma Osimhen ha detto che domenica avrebbe giocato. Un appuntamento dato ai tifosi del Napoli attraverso i social, che non è detto che sia rispettato.

Osimhen: l’infortunio preoccupa Spalletti

Corriere dello Sport fa sapere che il “fastidio c’è, esiste, e dunque prima di avvalorare l’appuntamento che il giocatore ha dato ai tifosi bisogna appurare l’entità del danno con i classici esami strumentali del caso. In programma oggi. Con il fiato sospeso. E allora, Osi è in bilico“. Intanto secondo Tuttosport, c’è grande “ottimismo in tutto l’ambiente Napoli. Ieri Osimhen è stato fermato solo a titolo precauzionale e, se gli accertamenti daranno esisto negativo, oggi e domani dovrebbe fare lavoro personalizzato, sabato farebbe la rifinitura in gruppo e domenica potrebbe riprendere il suo posto al centro dell’attacco“. Ovviamente gli esami che si svolgeranno alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dovranno dare l’esito che si attendono tutti, ovvero nessun problema particolare.

Spalletti spera che l’infortunio di Osimhen non sia grave e di poterlo avere con per Napoli-Fiorentina. Il bomber nigeriano è troppo importante per lo sviluppo della manovra degli azzurri, ed in questo momento c’è bisogno di tutti gli uomini a disposizione per portare avanti il sogno scudetto.