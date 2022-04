SKY: Il Napoli ha chiuso per Kvaratskhelia e Olivera. Tutta la verità su Zaniolo.

Il Napoli ha preso Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia. Lo riferisce l’esperto di calciomercato Sky, Luca Marchetti.



“Il Napoli ha chiuso per Olivera e Kvaratskhelia“. Lo riferisce l’esperto di calciomercato di SKY sport 24, Luca Marchetti. Il giornalista ai microfoni di Radio Marte parla dei movimenti di mercato in entrata del club azzurro, soffermandosi anche sulla suggestione “Zaniolo”.

“Il Napoli ha chiuso per Olivera e Kvaratskhelia. Olivera sicuramente sì: trattativa molto ben avviata, al punto che sarei sorpreso se non fosse ufficiale subito dopo l’apertura del mercato estivo. Quanto al georgiano, anche lui arriverà: dobbiamo abituarci a pronunciare bene il suo nome (ride, ndr). Perché circolano voci su un interesse del Napoli per Nicolò Zaniolo, se arriverà Kvaratskhelia? Non è detto che Zaniolo sia alternativo, ma non è semplicissimo prenderlo”, ha detto il cronista.

Luca Marchetti ha riportato anche alcuni dettagli su Zaniolo: “Di vero c’è che la Roma prende in considerazione eventuali offerte, se serie. Per proposte choc, da 60 milioni in su, ma credo anche un po’ inferiori, valuterebbe l’addio. La difficoltà maggiore è la necessità che avrà Zaniolo di andare a guadagnare sempre di più, considerando che oggi percepisce 3 milioni annui”.

“Il tetto ingaggi del Napoli è superiore a questa cifra, ma non so se De Laurentiis gli aumenterebbe lo stipendio. Se Zaniolo cambia, lo fa per monetizzare. Il Napoli ha l’ambizione di competere per lo scudetto anche in futuro, ma le intenzioni economiche sono sempre state quelle di mantenere una gestione accorta, senza fare mai il passo oltre la gamba”. Ha concluso Marchetti.