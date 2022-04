Kvaratskhelia, l’entourage: “È un giocatore del Napoli”

Khvicha Kvaratskhelia è un giocatore del Napoli, l’annuncio ufficiale arriverà a giugno, ma la trattativa è chiusa. In questi giorni sono arrivate numerose conferme sull’arrivo del talento georgiano in maglia azzurra. Alfredo Pedullà su Kvaratskhelia ha detto più volte che l’affare era praticamente chiuso già da tempo. Giuntoli ha anticipato tutti, tanto che sono anche circolate le cifre per la chiusura dell’affare legato al georgiano: 8 milioni di euro per il cartellino. Attualmente Kvaratskhelia è in forza alla Dinamo Batumi, dopo che ha dovuto lasciare il campionato russo dove militava con il Rubin Kazan.

Calciomercato: Napoli affare chiuso per Kvaratskhelia

Secondo quanto riferito da areanapoli e 1 Statio Radio, oramai Kvaratskhelia è da considerarsi un “giocatore del Napoli al 200%” lo dice un operatore di mercato molto vicino al georgiano. A quanto pare la Roma di Mourinho ha fatto di tutto per inserirsi nella trattativa per il giocatore, ma l’attaccante ha voluto vestire la maglia azzurra, anche perché Giuntoli ha bruciato tutti sul tempo. Kvaratskhelia viene considerato il sostituto di Insigne, anche se il modo di giocare con il georgiano in campo, cambierà visto che i due giocatori sono molto diversi. In ogni caso l’attaccante della Dinamo Batumi è considerato un talento pure. Un giocatore che a 21 anni può crescere ancora moltissimo, ma che è in grado di fare fin da subito la differenza.