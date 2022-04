Corriere dello Sport conferma, Napoli su Zaniolo: Mourinho decisivo

Il Napoli continua a seguire Nicolò Zaniolo, ne è convinto Corriere dello Sport che parla di rapporto non idilliaco con Josè Mourinho. Il tecnico portoghese troppo spesso rinuncia a Zaniolo, che pure ha tanti problemi fisici. Da ricordare che il giocatore nel 2020 ha subito la rottura di due crociati, insomma non un problema da poco anche perché spesso il giocatore è fermo per infortuni, non legati alle operazioni subite.

Nelle ultime partite Zaniolo non ha giocato proprio a causa di problemi fisici, ma la sensazione in casa Roma è che Mourinho non veda proprio benissimo il giocatore, non sempre irreprensibile dal punto di vista della condotta fuori dal campo.

Zaniolo-Napoli: ancora possibile

Per Corriere dello Sport l’interesse del Napoli per il giocatore è concreto, nonostante le smentite degli agenti del calciatore. Per il futuro di Zaniolo sarà fondamentale il rapporto con Josè Mourinho che attualmente è ai minimi storici. Si parla della necessità di un chiarimento tra i due, altrimenti le strade a fine stagione si divideranno, con la Roma che lascerà partire Zaniolo. Il club giallorosso valuta il cartellino di Zaniolo 50 milioni di euro, la Juventus sta valutando attentamente la situazione. I bianconeri sono pronti a lanciare l’assalto al giocatore, magari mettendo in piedi una trattativa con un pagamento dilazionato, come già avvenuto ad esempio, con Locatelli del Sassuolo.