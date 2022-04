Napoli, Zaniolo come Higuain: il ‘regalo’ per il ritorno in Champions League

L’interesse del Napoli per Nicolò Zaniolo ha tante analogie con il ritorno in Champions nella stagione 2012/13 quando fu acquistato Gonzalo Higuain. Anche in quel caso il costo del cartellino appariva proibitivo: spendere 40 milioni di euro per comprare un giocatore dal Real Madrid: impossibile dicevano tutti. Invece Aurelio De Laurentiis decise di far saltare il banco e di portare in azzurro un attaccante stratosferico. In quella stagione con Rafa Benitez arrivarono giocatori di grandissimo talento come Reina in porta, Albiol in difesa, Mertens e Callejon, insomma calciatori che hanno fatto la recente storia in azzurro.

Tra quel Napoli ed il colpo Zaniolo ci sono veramente tantissime analogie che possono far ben sperare per il futuro della società partenopea.

Calciomercato: Zaniolo al Napoli, perché assomiglia ad Higuain

Higuain fu acquistato dal Napoli al termine della stagione 2012/13 quando il Napoli si piazzò secondo dietro la Juventus. Ma la stagione antecedente quella 2011/12, il Napoli si era fermato ad un deludente quinto posto dietro Juventus, Milan, Udinese e Lazio.

Dunque per festeggiare il ritorno in Champions League e con in panchina un allenatore di grade livello, De Laurentiis prese un giocatore fenomenale come Higuain. Il super colpo, contornato dagli altri citati in precedenza.

Ecco anche nella stagione 2021/22 il Napoli sta quasi per coronare il ritorno in Champions League dopo due anni di assenza. Anche in questo caso a Napoli c’è un grande tecnico, quello che ha lanciato Zaniolo titolare alla Roma. Luciano Spalletti conosce bene Zaniolo, lo ha fatto esordire e lo ha utilizzato come trequartista, cioè un ruolo fondamentale per il gioco dell’allenatore toscano.

Ed allora le analogie tra Zaniolo e Higuain al Napoli aumentano. Perché al netto dei problemi fisici, il talento della Roma resta un giocatore davvero forte. Magari non forte e affermato come lo era Higuain nel 2013, ma sicuramente un grande talento.

Il Napoli dei giovani talenti

Inoltre il Napoli sul mercato si sta muovendo con grande decisione. Ha già preso Mathia Olivera dal Getafe, 24 anni per l’esterno mancino di difesa. Viene dato per certo l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli, 21 anni esterno d’attacco che prenderà il posto di Insigne. Zaniolo con i suoi 23 anni da compiere, sarebbe un altro giovane talento, quelli che piacciono tantissimo a De Laurentiis.

