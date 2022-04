Zaniolo al Napoli: l’ingaggio non è un problema, Spalletti lo ha lanciato

Nicolò Zaniolo al Napoli è la notizia di calciomercato di oggi che scuote la Serie A, il suo ingaggio rientra nei parametri di Aurelio De Laurentiis. Il calciatore è legato ancora da un contratto fino al 2024 con la Roma, che però non ha ancora rinnovato il contratto con il calciatore che a luglio compirà 23 anni. Inoltre il giocatore con Mourinho non sembra aver legato molto, il tecnico lo ha tenuto fuori anche dall’ultima sfida di campionato, ufficialmente per infortunio, ma non gli ha fatto giocare nemmeno il derby con la Lazio. Insomma se il futuro della Roma è nelle mani di Mourinho, non sembra esserci molto spazio per Zaniolo. Il dissapore tra i due è evidente, ecco perché il calciatore sta cercando un’altra squadra. La Juventus fa sul serio per il giocatore ex Inter. Ma secondo Corriere dello Sport il Napoli punta deciso su Zaniolo.

Ingaggio Zaniolo nei parametri Napoli: le cifre

Per portare Zaniolo in azzurri ci sono diversi scogli da superare il primo è sicuramente l’integrità fisica. Il giocatore si è operato ai due crociati nel 2020 ed anche in questa stagione ha saltato 9 partite per infortunio, meno di Osimhen che ha saltate 16 ad esempio. Ma comunque c’è da tenere conto quei crociati che possono preoccupare. Poi c’è il costo del cartellino: 50 milioni di euro chiede la Roma, anche se il contratto che scade nel 2024 può far suggerire di abbassare le pretese, anche perché non c’è alcun segnale per il rinnovo. Zaniolo è anche nel mirino della Juventus, che sembra avanti nella trattativa.

L’ingaggio di Zaniolo per il Napoli non sarebbe un problema: guadagna 2 milioni di euro e sicuramente chiederebbe qualcosa in più. Il Napoli può tranquillamente raddoppiare quanto percepisce, restando comunque nei nuovi parametri di taglio degli stipendi.

Inoltre Spalletti lo conosce bene, è proprio lui che lo ha fatto esordire in Serie A dandogli fiducia e presentando la sua classe al pubblico italiano.