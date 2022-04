CORSPORT – Napoli punta Zaniolo: De Laurentiis sfida la Juventus

Il calciomercato del Napoli è in evoluzione, con la Champions League gli azzurri possono investire maggiormente sui nuovi acquisti. Inoltre durante la scorsa stagione De Laurentiis praticamente non ha speso nulla, prendendo Juan Jesus a parametro zero, Anguissa e Tuanzebe in prestito. È come se il presidente De Laurentiis sia conservato qualche colpo importante per la stagione post Covid.

Il Napoli vuole Zaniolo, una vera bomba di mercato viene lanciata da Corriere dello Sport. Il giocatore è in rottura con la Roma e flirta con la Juventus che però non ha ancora chiuso l’affare. Zaniolo ha solo 22 anni nonostante le 76 presenze già messe a referto con la squadra giallorossa, il suo contratto scade nel 2024. Il calciatore viene dalla rottura di due crociati in appena otto mesi, ma il suo talento è indiscutibile.

Napoli: Zanoli super colpo di mercato

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sull’inserimento di De Laurentiis per Zanoli: “Certe cose vanno raccontate senza fronzoli, anche perché la notizia è grande e grossa di per sé: il Napoli vuole Nicolò Zaniolo. E soprattutto fa sul serio: non soltanto si è iscritto a un carnet di illustri corteggiatori che annovera anche la Juve, ma a quanto pare è il pretendente con le intenzioni più concrete. Del resto, la naturale conseguenza del tempo che passa e rinnova sarebbe proprio questa: per un talento che va (Insigne), ce n’è uno che viene (Nicolò). De Laurentiis, nel bel mezzo della lotta scudetto, prepara insomma il grande ritorno in Champions. E Zaniolo, diciamo la verità, sarebbe un nome perfetto per il nuovo corso senza Insigne“.

Zanoli al Napoli sarebbe sicuramente un colpo super di De Laurentiis, ma il costo del cartellino è alto 50 milioni di euro, anche se non del tutto proibitivo viste anche le entrate della Champions e la cessione di un calciatore come Fabian Ruiz che può tornare in Spagna.