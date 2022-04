Anguissa riscatto dal Fulham: ci siamo!

Il Napoli pronto a chiudere il riscatto di Frank Anguissa dal Fulham, il giocatore è in prestito con diritto di riscatto. L’impatto di Anguissa con il Napoli è stato ottimo, nonostante gli infortuni la sua presenza in campo è stata determinante, in quasi tutte le partite che ha giocato. Forza fisica ed eleganza sono le armi migliori di un giocatore che fa apparire tutto molto semplice. Gli manca qualche gol per dare qualcosa in più, ma si potrebbe lavorare su qualche suo inserimento, soprattutto sulle palle da fermo.

Anguissa al Napoli: le cifre del riscatto

Ci sarà tempo per fare affinare queste capacità, dato che con ogni probabilità il giocatore resterà in azzurro nei prossimi anni. Il Napoli vuole il riscatto di Anguissa e Cristiano Giuntoli ci sta lavorando da tempo. Secondo quanto scrive Il Mattino l’affare si farà ad una cifra più bassa rispetto a quella stabilita. Il Fulham chiedeva 15 milioni di euro, mentre Giuntoli vuole chiudere a 12 milioni. Nonostante questa differenza l’affare viene segnalato come fatto e secondo il quotidiano partenopea, Anguissa resterà a Napoli a giocare la Champions League. Insomma il Napoli aggiunge un altro tassello alla formazione 2022/23, dato che anche Kvaratskhelia viene dato come affare già chiuso, insieme con Mathias Olivera.