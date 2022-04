IL MATTINO – Kvaratskhelia è un giocatore del Napoli, le cifre dell’affare

Il Napoli continua a cercare talenti sul calciomercato Khvicha Kvaratskhelia è stato bloccato, come some Mathia Olivera. Entrambi i calciatori non possono ancora essere annunciati, ma da più fonti si apprende che si possono considerare oramai due giocatori del Napoli. A fine stagione verrà messo tutto nero su bianco, ma gli affari sono stati praticamente chiusi con Cristiano Giuntoli che nel caso di Kvaratskhelia deve limare gli ultimissimi dettagli, che non mettono a rischio la trattativa. Il Napoli è stato il più lesto di tutti a prendere il giocatore georgiano esterno d’attacco che può giocare nel ruolo di Insigne. Paolo Del Genio ha parlato di un giocatore fortissimo, parole importanti quelle del giornalista napoletano che solitamente non si sbilancia sui nuovi acquisti del Napoli.

Calciomercato: Kvaratskhelia al Napoli

In questi giorni ci sono state molte conferme per Kvaratskhelia in azzurro. Oggi anche Il Mattino parla del giocatore georgiano ex Rubin Kazan come di una trattativa praticamente con conclusa. Ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “Il 21enne ha detto sì all’offerta da 900 mila euro all’anno fino al 30 giugno 2027

con una serie di bonus che possono portare il suo stipendio attorno a 1,1 milioni di euro. Affare fatto? Sì, anche se c’è anche da limare ancora qualcosa sul prezzo del cartellino, circa 9,5 milioni, che il Napoli vorrebbe diluire in 3 anni. In ogni caso, la trattativa appare conclusa“.

Al momento il club di Aurelio De Laurentiis ha piazzato già due colpi: Olivera e Kvaratskhelia, ma non ha intenzione di fermarsi. Prendere questi due calciatori, però, era fondamentale perché sono due ruoli scoperti dato che Insigne andrà al Toronto e Ghoulam non rinnoverà il contratto. Il Napoli è orientato anche a riscattare Anguissa ed a rinnovare il contratto di Koulibaly, ma ci saranno anche altre manovre importanti di mercato.