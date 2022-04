Gazzetta – Napoli due colpi di mercato in arrivo, Koulibaly può restare

Calciomercato Napoli, con Cristiano Giuntoli che valuta l’acquisto di Cambiaso del Genoa, oltre al rinnovo di Koulibaly. L’esterno mancino del Genoa è uno dei calciatori che piace alle big italiane, il Napoli ci ha fatto più di un pensiero ma avendo chiuso già per Olivera può cercare di capire come muoversi senza fretta. Mentre Juventus e Milan sono più di un passo avanti.

Proprio Mathias Olivera è uno dei colpi chiusi dal Napoli, che per la prossima stagione si è già assicurato l’esterno del Getafe. Cifre già pattuite per Olivera che tutti definiscono un giocatore del Napoli.

Secondo Gazzetta dello Sport c’è anche un Kvaratskhelia tra i giocatori già presi dal Napoli per la prossima stagione. Il giocatore georgiano viene considerato un talento puro. Secondo Paolo Del Genio Kvaratskhelia può diventare un giocatore fortissimo e già attualmente ha grandissime qualità. Arrivano sempre più conferme sul suo arrivo a Napoli a fine stagione. Anche in questo caso, come per Olivera lo si considera già un calciatore azzurro. Intanto vanno avanti le manovre per il rinnovo di Koulibaly con il Napoli che vuole chiudere il discorso, dandogli la fascia da capitano e assicurandogli un ingaggio consono al suo ruolo all’interno della squadra.