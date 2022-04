Atalanta-Napoli: motivazione e felicità, Mertens è più che carico

Dries Mertens scendere in campo da titolare in Atalanta-Napoli, il belga vuole segnare un gol da dedicare al figlio Ciro Romeo. Una motivazione speciale che in un calciatore estroso come Mertens rappresenta una carica incredibile. La nascita del figlio per Dries Ciro Mertens e per la compagna Kat è stato qualcosa di stupendo, le foto con gli occhi lucidi, raccontano esattamente la gioia che solo i genitori possono comprendere.

Non mancheranno dunque le motivazioni per Mertens. Come ricorda Corriere dello Sport il belga non scende in campo da titolare da cinque partite, ovvero dalla sfida con il Cagliari fuori casa. In quella occasione il Napoli aveva una grandissima possibilità di approfittare del passo falso del Milan, ma non riuscì ad andare oltre il pareggio, tra l’altro grazie al gol di Osimhen che a Bergamo non ci sarà. Mertens sarà chiamato a proprio a sostituire l’attaccante ancora fermo in Nigeria dopo le partite con la Nazionale, anche perché è squalificato e non avrebbe potuto giocare.

Ed allora Spalletti punta tutto su Mertens, il tecnico lo ha caricato in conferenza stampa con la sua dose di ironia: “Spero che mi metta in difficoltà per tutte le volte che non l’ho fatto giocare“. Ma con 144 gol all’attivo in maglia azzurra, Mertens ha poco da dover dimostrare. La grinta la deve trovare dentro di se, ma non gli è mai mancata e la possibilità di dedicare un gol a Ciro Romeo, gli darà sicuramente una grandissima spinta in più.