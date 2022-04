Esposito: “De Laurentiis vende Napoli o Bari? Mi ha detto tutto ho un sms conservato”

Paolo Esposito amico di Aurelio De Laurentiis ha fatto chiarezza sulla possibile cessione di un club tra il Bari e il Napoli.

Paolo Esposito, giornalista e grande amico di De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni de “I Tirapietre”, programma radiofonico condotto da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno, sulle frequenze di Radio Amore Campania. Ecco quanto evidenziato:

“Ho sentito Aurelio De Laurentiis ultimamente e non ha la minima intenzione di cedere il Napoli, si diverte ancora con gli azzurri. Ma il Bari chi se lo compra? E’ una bella piazza, ma non riempiono lo stadio tutte le domeniche, tranne quando la squadra va bene. Non ha un brand appetibile come quello azzurro. Alla fine De Laurentiis cederà il Bari in Serie A e recupererà i soldi che ha investito con gli interessi. Mi ha rivelato che non cederà il Napoli finché avrà le forze. Ho un sms conservato del patron che dice: “700 milioni per il Napoli sono pochi“.

Paolo Esposito, ha poi aggiunto: “Lui si sederebbe al tavolo solo per una cifra superiore ai settecento milioni di euro. Ha voglia di potere, il Napoli è potere e quindi resterà qui. Aurelio venderà il Bari non ci sono dubbi in tal senso. Il Bari è stato in Serie A negli anni ottanta, un imprenditore vero non investe al Bari, parliamoci chiaro”.

Sulla partita contro la Fiorentina, ha chiosato: “Ce ne ha dati cinque in Coppa Italia, ma c’era Vlahovic. Bisogna stare attenti, Italiano è il miglior emergente d’Italia. Una squadra che può darci fastidio, bisogna tenere la situazione sotto controllo. Mercato? Ho più di una notizia, ma non posso dire balle, devo approfondire“.