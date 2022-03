Nike Air Jordan dedicate a Napoli: Il brand americano presenta le Neapolitan

Nike Air Jordan dedicate a Napoli, «Neapolitan» saranno sul mercato il 13 maggio tramite SNKRS e rivenditori selezionati.

La Nike omaggia Napoli, con le nuova Air Jordan 3 Neapolitan. Le nuove sneakers prodotte dalla Nike e firmate da Michael Jordan, il campione indiscusso di basket Nba, si chiameranno Air Jordan 3 “Neapolitan”. Le nuove scarpe saranno destinate esclusivamente a un pubblico femminile.

Marrone, bianco e rosa i colori predominanti delle nuove Nike Air Jordan dedicate a Napoli. Le cromie ricordano quelli dei gusti di gelato più richiesti in America: cioccolato, vaniglia e fragola.

L’accostamento con i gelati non è azzardato. Le sneakers infatti prendono il nome da ‘Neapolitan Ice Cream’, uno dei gelati più consumati negli Stati Uniti e che vanta origini napoletane.

Sarebbero stati proprio gli emigranti napoletani, arrivati in America in cerca di fortuna alla fine del 19esimo secolo, a importare questo gelato.

Le ‘Neapolitan’ hanno una sfumatura di rosa sulla linguetta, sugli occhielli e nella parte della suola che va verso il tallone. L’altra parte della suola è in color vaniglia, mentre alla punta e ai lati torna la tonalità Dark Mocha del 2001. Il modello sarà disponibile intorno alla seconda metà del mese di maggio, ancora non si conosce il prezzo di vendita.

FORGIONE SULLE NUOVE NIKE AIR JORDAN DEDICATE A NAPOLI

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, sui prorpi canali social commenta la nascita della scarpa Nike dedicata a Napoli, svelando anche un retroscena sulla scelta del brand sportivo americano:

“Se leggerete il mio nuovo libro “Napoli Svelata“, in uscita nei prossimi giorni, vi imbatterete sulla sorprendente storia del gelato italiano, che, nonostante si racconti sia un’invenzione fiorentina, ha invece in Napoli la sua culla, luogo di origine seicentesca della “sorbetta di latte”, la cui lavorazione nel tempo, dal Settecento in poi, portò fino all’ottenimento del gelato moderno, infatti detto inizialmente “gelato sorbetto”.Poi solo gelato dalla fine dell’Ottocento.

Gli emigranti napoletani, iniziando da Salvatore Lezza, portarono il prodotto negli Stati Uniti, dove lo “spumone” di Napoli, diffuso un po’ in varie località del Sud Italia, a forma semisferica, venne semplificato, totalmente sferizzato e identificato come “Neapolitan ice cream“.

“Ancora oggi gettonassimo tra gli americani, che ogni 21 agosto celebrano il “National Spumoni Day”. Tradotto in blocchi, il “Neapolitan ice cream” accosta tre gusti – vaniglia, cioccolata e fragola – uno accanto all’altro, e vi si ispira l’industria dolciaria internazionale per la produzione di gelati ma anche torte, biscotti e diverse altre preparazioni al gusto “neapolitan”.

E da oggi anche l’industria delle calzature sportive, dal momento che Nike sta per mettere sul mercato le Air Jordan 3 “Neapolitan”, l’ultimo modello di sneakers per il pubblico femminile prodotto con il marchio di Michael Jordan. “Napoletane” perché la colorazione è esattamente quella del “Neapolitan ice cream”.

Piccolo inciso: per la scritta “Neapolitan” nell’immagine ho utilizzato il font “Spumoni”, dal chiaro sapore “gelatoso”. Ha concluso il noto scrittore napoletano.