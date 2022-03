“Meret resti al Napoli?” la reazione del portiere all’evento Val di Sole-Trentino

Il futuro di Alex Meret al Napoli è ancora in bilico, il portiere azzurro ha un contratto che scade nel 2023 ma non è chiaro se resterà in rosa anche nella prossima stagione. I dubbi sulle sue effettive qualità ci sono, ma il suo talento non è mai stato mostrato per intero, anche a causa infortuni. Ma Meret ha sempre avuto un secondo ingombrante come Ospina, che alla fine tutti gli allenatori gli hanno preferito.

Meret, attualmente infortunato, per restare al Napoli vorrebbe maggiori garanzie dalla società e dall’allenatore, anche perché a fine stagione Ospina dovrebbe lasciare Napoli per la scadenza del contratto.

Un giornalista di Radio Marte ha provato a parlare con Meret del suo futuro, lo ha fatto rivolgendogli una domanda all’evento Val di Sole-Trentino in programma alla mostra d’Oltremare di Napoli. “Alex la prossima estate dove sarai? Dove giocherai?” gli ha chiesto il giornalista, con Meret che ha risposto con un sorriso.

Poi è intervenuto “l’addetto all’ufficio stampa Guido Baldari che ha bloccato immediatamente ogni risposta” hanno fatto sapere da Radio Marte: “Purtroppo il giocatore non ha potuto dire niente nemmeno sulle sue condizioni fisiche, questo perché si tratta solo di una ‘photo opportunity’, quindi non si è potuto parlare di nulla“.