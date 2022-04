Luigi De Laurentiis: “Papà vuole lo scudetto. Bari o Napoli, ci stiamo già pensando”

Luigi De Laurentiis è il presidente del Bari appena tornato in Serie B, ma anche il figlio di Aurelio presidente del Napoli in Serie A. Non c’è stato nemmeno il momento di festeggiare per il Bari che già si stava parlando di una possibile cessione della società. Una cosa a cui bisogna pensare in fretta. Secondo le norme federali entro il 2024 non ci potranno essere più multiproprietà ed i De Laurentiis controllano Bari e Napoli con la Filmauro. Ma se il Bari dovesse tornare in Serie A nella prossima stagione, tutto sarebbe anticipato con i pugliesi che rischiano l’esclusione dal campionato. Per il Napoli si parla di una cessione vicina, con le voci che continuano ad intensificarsi.

Cessione Napoli o Bari: la scelta dei De Laurentiis

Luigi De Laurentiis ha parlato del futuro dei due club e della vittoria del Bari a Il Mattino. Ecco l’intervista.